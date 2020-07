Amazon Prime Video: arrivano i profili per gli utenti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sulla falsariga di Netflix e Disney+, ora anche Amazon Prime Video offrirà la possibilità di creare profili multipli con un singolo abbonamento. Sulla falsariga di Netflix e Disney+, ora anche Amazon Prime Video offrirà la possibilità di creare profili multipli con un singolo abbonamento, per persone che vivono sotto lo stesso tetto. Da oggi, almeno negli Stati Uniti (la notizia è stata riportata solo da testate americane per ora), sarà possibile per ogni utente creare un massimo di sei profili individuali, di cui uno principale e gli altri cinque impostabili per bambino o adulti. Nel primo caso, come riporta Slash Film, saranno disponibili solo contenuti adatti dai dodici anni in giù, con un solo cavillo: in modalità offline i singoli profili sono ... Leggi su movieplayer

