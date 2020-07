Acqua, Vincenzi (Anbi): “Ridurre i tempi della burocrazia e creare occupazione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA – Su acqua e bonifiche “bisogna passare dalle parole ai fatti e ridurre i tempi della burocrazia. La pandemia e’ stata inaspettata e difficile da governare, il Paese ha fatto uno sforzo enorme nel contenere con tanti provvedimenti la malattia e nel gestire la crisi economica e occupazionale. Notiamo pero’ che solo il 19-20% dei provvedimenti decisi vede la messa a terra. Tutto resta ancora fermo e fa fatica a decollare”. Lo dice Francesco Vincenzi, presidente Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari), durante l’assemblea dell’associazione sul tema ‘L’urgenza dell’Italia, trasformare l’emergenza in opportunita’‘. Leggi su dire

