Serie A, Lecce-Lazio: le formazioni ufficiali (Di martedì 7 luglio 2020) Serie A, i risultati di martedì 7 luglio 2020. Lecce-Lazio e Milan-Juventus le due sfide in programma. ROMA – Serie A, i risultati di martedì 7 luglio 2020. La trentunesima giornata viene aperta da Lecce-Lazio e Milan-Juventus. Serie A, il programma di martedì 7 luglio 2020 Di seguito il programma di martedì 7 luglio 2020 di Serie A, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E INFO STREAMING) Lecce-Lazio (ore 19.30)Milan-Juventus (ore 21.45) Stefano PioliSerie A, Lecce-Lazio: le formazioni ufficiali Liverani sceglie Saponara e Falco alle spalle di Babacar con Mancosu a centrocampo. Nella Lazio ritornano Caicedo e Immobile. Parolo al posto di Milinkovic-Savic. Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu Mar., Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani Lazio ... Leggi su newsmondo

