Sarri: «Black-out che di questi tempi possono succedere, evitiamo i processi» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarri commenta Juventus-Milan 4-2. «Abbiamo fatto partite brutte e le abbiamo giustamente perse. Stasera abbiamo fatto bene. Black-out sono successe anche ad altre squadre, adesso succedono più del solito perché un momento difficile e particolare. Ci si allena a temperature impossibili. Non farei processi, non ne vale la pena, ciascuno tira fuori una motivazione diversa. Momento diverso rispetto a sconfitte di Verona e Napoli. La squadra si deve convincere che ha nelle corde un ottimo calcio». «In difesa si è sofferto nel momento del Black-out, prima non abbiamo concesso nemmeno una palla gol. In questi momenti di vuoto, puoi anche cambiarli tutti e non succede nulla. Higuain ha fatto quello che poteva fare in questo momento, ha fatto benino poi via via è scomparso ma è fisiologico». «Non credo che la Lazio abbia influito, ... Leggi su ilnapolista

Sarri ha dichiarato: "Oggi abbiamo fatto 60' di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita, poi il black-out. Non c'è da stare troppo a pensarci, è successo anche ad altre squadre in q ...

Milan-Juventus 4-2, pagelle: Ibra rabbioso, Bennacer geometrico; Rabiot magico

Dopo la Lazio, Pioli stende la Juve e va come un treno. Sicuri sia il caso di mandarlo via? Il black out della squadra di Sarri nell'ultima mezzora è totale. Sconfitta inquietante.

