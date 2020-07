Panchina Torino, difficile la conferma di Longo: due nomi in pole, ma Cairo può sorprendere (Di martedì 7 luglio 2020) Panchina Torino – Una stagione da salvare per evitare brutte conseguenze per il futuro. Il Torino ha deluso le aspettative, l’obiettivo ad inizio stagione era quello di lottare per ottenere la qualificazione in Europa, adesso dovrà mantenere la categoria. E’ stato un campionato deludente, prima con Walter Mazzarri e poi con Moreno Longo, il ribaltone in Panchina non solo non ha portato gli effetti sperati, ma la situazione è addirittura peggiorata. Il primo pensiero della dirigenza è quello di conquistare la salvezza, ma sono in corso delle valutazioni per il futuro. Il rendimento con Longo in Panchina non è stato positivo, quindi la conferma (ad oggi) sarebbe fuori da ogni logica. Si tratta di un allenatore ancora giovane che ha bisogno di qualche esperienza prima di essere lanciato nel calcio che conta. Il Torino ha necessità ... Leggi su calcioweb.eu

