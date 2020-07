Napoli, i convocati per il Genoa: rientrano Ospina e Allan (Di martedì 7 luglio 2020) Il Napoli ha diffuso l’elenco dei convocati che prenderanno parte alla trasferta di Genova. Non ci saranno gli squalificati Koulibaly e Demme, rientrano Allan e Ospina. Indisponibile anche Llorente per problemi fisici. Di seguito la lista dei 22 giocatori. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Manolas.Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.Attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Younes, Milik. L'articolo Napoli, i convocati per il Genoa: rientrano Ospina e Allan ilNapolista. Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? I convocati di #GenoaNapoli ?? - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliRoma ?? - sscnapoli : ?? I convocati di #AtalantaNapoli ?? - _SiGonfiaLaRete : #GenoaNapoli, #report allenamento e #convocati di Rino Gattuso - napolista : Napoli, i convocati per il Genoa: rientrano Ospina e Allan I due calciatori erano assenti con la Roma, ora saranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati Convocati Napoli: a sorpresa convocato Ospina che era in dubbio! Il Napoli Online Convocati Genoa Napoli: Gattuso rinuncia a tre calciatori

Convocati Genoa Napoli: le scelte dell’allenatore Gennaro Gattuso in vista del match di Serie A contro i rossoblù di Davide Nicola Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il ...

Genoa-Napoli, i convocati di Gattuso: torna Ospina! Out Llorente e gli squalificati Demme e Koulibaly

Tra i convocati del Napoli per la partita contro il Genoa torna il colombiano David Ospina, mentre è ancora out Llorente. Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il ma ...

Convocati Genoa Napoli: le scelte dell’allenatore Gennaro Gattuso in vista del match di Serie A contro i rossoblù di Davide Nicola Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il ...Tra i convocati del Napoli per la partita contro il Genoa torna il colombiano David Ospina, mentre è ancora out Llorente. Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il ma ...