"N***a di m***a, orango": il video del calciatore. La società viene insultata e prende le distanze (Di martedì 7 luglio 2020) Insulti, frasi razziste, parole irripetibili. Si tratta di un video postato sui social qualche settimana fa da Marco Rossi, un giovane calciatore della seconda categoria piemontese, tesserato col Monregale Calcio.“C’è una ne**a di merda che pensa di avere dei diritti. Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne**a. orango. You are black, ne**a di merda. Baciami il c***o, pu****a!. T***a, lavami i pavimenti”: sono alcune delle terribili frasi pronunciate dallo sportivo nel video e che, a quanto si apprende, sarebbero state dirette ad una donna con la quale il ragazzo aveva avuto un diverbio a seguito di un incidente stradale.Quando il video aveva iniziato a circolare (era il 19 giugno, ndr), la società sportiva dove Marco Rossi si allena aveva annunciato: “Lo convocheremo per un chiarimento”. E in una nota: ... Leggi su huffingtonpost

