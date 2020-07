Milan Juve 0-2 LIVE: raddoppia Cristiano Ronaldo (Di martedì 7 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Milan e Juve si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Juve 0-2 MOVIOLA 3′ Occasione per Theo Hernandez – Bello scambio Paquetà-Rebic al limite dell’area, l’apertura a Theo Hernandez è impreciso e si perde in fallo laterale 8′ Tiro di Saelemaekers – Conclusione fiacca del terzino belga da fuori area al termine di una bella azione manovrata. Blocca Buffon 9′ Occasione per Bernardeschi – Punizione velenosa del bianconero con la palla che si perde di poco a lato del palo lontano della porta di Donnarumma 13′ Tiro di Ronaldo – CR7 punta Conti sul vertice alto ... Leggi su calcionews24

