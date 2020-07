Lecce Lazio LIVE 2-1: che salvataggio Acerbi! (Di martedì 7 luglio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Lazio si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Lazio 2-1 MOVIOLA 75′ salvataggio Acerbi – Strakosha respinge il tentativo di Mancosu su assist di Farias, poi mette fuori il difensore con un colpo sicuro 70′ Cambi – Per la Lazio, Cataldi rileva Parolo; nel Lecce, Deiola e Rispoli prendono il posto di Petriccione e Falco 68′ Tentativo Luis Alberto – Lo spagnolo prova la giocata, ma Gabriel ci mette i guanti mandando in corner 65′ – Giallo per la squadra di LIVErani – Petriccione ammonito pe run brutto intervento su Milinkovic 59′ Cambio Lecce – Fuori ... Leggi su calcionews24

brfootball : 5': Lecce 0-1 Lazio 30': Lecce 1-1 Lazio 47': Lecce 2-1 Lazio ?? - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Gazzetta_it : VAR - Lecce: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - RomuloC11 : Lazio perdendo pro Lecce kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk - sitodeigrifoni : Sperare che la #Lazio pareggi a #Lecce. Grazie #Preziosi.. -