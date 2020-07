Isaia e l’associazione di Lapo Elkann presentano le t-shirt della solidarietà (Di martedì 7 luglio 2020) di Marco Milano “L’opera umana più bella è di essere utili al prossimo. (Sofocle)”. Isaia e l’associazione onlus LAPS di Lapo Elkann, uniscono le forze per dare vita ad un progetto di t-shirt solidali. A Capri in anteprima i due imprenditori hanno presentato “Abbracciame”, una t-shirt bianca, prodotta in edizione limitata e in vendita al costo di novantanove euro. Il ricavato verrà interamente devoluto ad organizzazioni benefit che operano sul territorio napoletano, in zone a rischio quali Scampia e il Rione Sanità. “Un segno che assume un significato particolare, all’indomani della pandemia da Covid-19 – hanno spiegato – che ha cambiato le nostre vite e causato un grave disagio in molti nuclei familiari e nell’occupazione. Napoli è una città meravigliosa e difficile, che ha ... Leggi su ildenaro

