Incendi Puglia: vertice della Protezione Civile con il governatore Emiliano (Di martedì 7 luglio 2020) Lo scorso anno ci sono stati circa 4200 Incendi su tutto il territorio della Puglia. Questo il dato emerso nel vertice di Protezione Civile tenuto oggi alla presenza del presidente Michele Emiliano per fare il punto della situazione nel periodo di massima pericolosità degli Incendi. Per la campagna antIncendio boschivo, l’Arif (agenzia regionale per attività irrigue e forestali) impegna 671 uomini e impiega 81 mezzi. Attenzione elevata nei due parchi nazionali. Nel Parco nazionale dell’Alta Murgia lo scorso anno si sono registrati 44 Incendi di cui 14 hanno distrutto 87 ettari di bosco e 30 Incendi hanno mandato in fumo 1250 ettari di pascolo. Oltre alla collaborazione con l’Arif, sono presenti sei postazioni di telerilevamento. Sia il Parco nazionale dell’Alta Murgia sia quello del Gargano stanno aggiornando i piani antIncendio. Quello del ... Leggi su meteoweb.eu

Viminale : #Sicilia, #Puglia e #Lazio le regioni più colpite dagli #incendiboschivi. I primi dati dall’inizio della campagna… - AntennaSud : Puglia | Incendi boschivi, ecco la campagna 2020 - immediatonet : 4200 incendi in Puglia (quasi nessuno spontaneo), la Protezione civile prova a salvaguardare boschi. Pronto il pian… - PinoSalamon : RT @micheleemiliano: Con il nostro Piano antincendio, presentato questa mattina, abbiamo messo in campo 670 uomini e 81 mezzi dell'Arif (Ag… - miloezio : RT @micheleemiliano: Con il nostro Piano antincendio, presentato questa mattina, abbiamo messo in campo 670 uomini e 81 mezzi dell'Arif (Ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Puglia 4200 incendi in Puglia (quasi nessuno spontaneo), la Protezione civile prova a salvaguardare boschi. Pronto il piano per il Gargano l'Immediato Fatigato “Taglio dell’erba dopo il nostro video in diretta dal campo S. Paolo”

Foggia, 07 luglio 2020. “Dopo la diretta insieme alla consigliera regionale Rosa Barone e la nostra netta presa di posizione sulla condizione del campo San Paolo al Cep, oggi la cooperativa Foggia Più ...

Puglia | Incendi boschivi, ecco la campagna 2020

Incontro tra Regione, Arif e Protezione civile per fare il punto sulla Campagna Antincendio boschivo 2020. Lo scorso anno ci sono stati circa 4200 incendi su tutto il territorio regionale.

Foggia, 07 luglio 2020. “Dopo la diretta insieme alla consigliera regionale Rosa Barone e la nostra netta presa di posizione sulla condizione del campo San Paolo al Cep, oggi la cooperativa Foggia Più ...Incontro tra Regione, Arif e Protezione civile per fare il punto sulla Campagna Antincendio boschivo 2020. Lo scorso anno ci sono stati circa 4200 incendi su tutto il territorio regionale.