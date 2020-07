Il ghiacciolo green che salva boschi e ghiacciai (Di martedì 7 luglio 2020) Il ghiacciolo greenGo (foto: www.sammontana.it)Avreste mai pensato di poter salvare foreste e ghiacciai mangiando un ghiacciolo? Probabilmente no. Ma Sammontana, l’azienda specializzata in gelati fondata nel 1948 in Toscana, lo ha fatto. Tra le varie iniziative legate alle sostenibilità, per l’estate 2020 ha lanciato greenGo: un ghiacciolo al gusto lime e spirulina che permette di sostenere il Parco di Paneveggio – Pale di San Martino, in Trentino. Grazie alla collaborazione con Legambiente, chi sceglie il verdissimo ghiacciolo partecipa alla salvaguardia di un territorio che nel 2018 è stato duramente colpito dal ciclone Vaia, la maxi tempesta che ha abbattuto moltissimi alberi sulle Alpi occidentali. Sammontana devolve, infatti, il ricavo delle vendite di greenGo al progetto Trentino Tree Agreement per ripiantare, ripristinare e ... Leggi su wired

