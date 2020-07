Giancarlo Magalli punzecchia Adriana Volpe per gli ascolti del suo nuovo programma (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo la quarantena il trash sta arrivando tutto insieme, prima la bomba del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e adesso Giancarlo Magalli che riaccende la catfight con Adriana Volpe. Il nuovo programma dell’ex gieffina su TV8 non sta registrando buoni ascolti, ieri è stato visto da 79.000 telespettatori con lo 0,9% di share. Il conduttore Rai non ha preso l’occasione ed ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post davvero shady con uno “0,9%” e l’emoji che invita al silenzio. A chi gli ha chiesto spiegazioni Giancarlo Magalli ha risposto: “Chi deve capire capisca. Non sto gioendo del flop. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta“. E menomale che qualche mese fa proprio Magalli si era detto pronto a sotterrare l’ascia di guerra: “Perché non chiariamo io e lei? E questo lo dice proprio a me? ... Leggi su bitchyf

infoitcultura : Giancarlo Magalli lancia una mega frecciatina ad Adriana Volpe - infoitcultura : Giancarlo Magalli, preso in giro da Adriana Volpe, la attacca: “0.9%, farebbe meglio a stare zitta” - StraNotizie : Giancarlo Magalli punzecchia Adriana Volpe per gli ascolti del suo nuovo programma - Iperborea_ : Giancarlo Magalli, olio su tela. - AngelaVillani9 : RT @davidemaggio: Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%· Chi deve capire capisce» ?????? -