Da Cdm ok al Dl Semplificazioni ma “salvo intese” (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Via libera dal Consiglio dei ministri al Dl Semplificazioni ma “salvo intese” che dovrebbero riguardare “aspetti tecnici, non politici”, come assicurano fonti di governo. La lunga riunione notturna, durata diverse ore, è servita a stemperare alcune delle divergenze più profonde nella maggioranza, ma non a cancellarle. Tanto basta però al premier Giuseppe Conte che lo presenterà nei prossimi giorni anche ai leader europei negli incontri preparatori del Consiglio UE del 17-18 luglio sul Recovery fund: il Cdm ha approvato anche il Programma nazionale di riforma e il ddl di assestamento di bilancio e al rendiconto dello Stato. Se infatti è arrivato l’ok allo sblocca opere con deroghe agli appalti e supercommissari sulla base del “modello Genova”, l’elenco – comprensivo di 40-50 ... Leggi su quifinanza

