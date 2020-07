Cyberpunk 2077 e il suo futuro distopico? Tutto è iniziato con Kanye West candidato come Presidente USA (Di martedì 7 luglio 2020) L'account Twitter di Cyberpunk 2077 ha risposto al tweet del rapper e produttore musicale Kanye West, che annunciava il suo ingresso nelle elezioni presidenziali statunitensi. In un ulteriore colpo di scena, l'account Cyberpunk 2077 non ha risposto direttamente a Kanye, ma al tweet di Elon Musk, CEO di Tesla, che ha sostenuto il rapper.Di recente, Kanye West è tornato su Twitter per fare una serie di annunci tra cui la sua candidatura alla presidenza degli USA.Elon Musk, CEO di Tesla, ha risposto al tweet, approvando quanto detto dal produttore e rapper. L'account di Cyberpunk 2077 ha quindi risposto al tweet di Musk in modo criptico ("Ecco come Tutto è iniziato"). Che si tratti di un'approvazione o meno, non è esattamente chiaro, ma considerando che Kanye segue Cyberpunk 2077 su Twitter, questo potrebbe essere solo un gioco di parole tra il musicista, ... Leggi su eurogamer

