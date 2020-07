“Bocciata!”. Elisa Isoardi, prova costume da bollino rosso: si presenta in spiaggia e piovono critiche (Di martedì 7 luglio 2020) Smaltita la delusione per l’addio alla prova del cuoco Elisa Isoardi si gode qualche momento di relax. La conduttrice beccata da Oggi si regala un pranzo a base di pesce nel ristorante preferito. Elisa Isoardi mostra una splendida forma giunonica sulla spiaggia di Maccarese, in provincia di Roma, ma rimanda la prova costume: tra mascherina, leggings e occhiali da sole è alquanto coperta. E le critiche non sono mancate. Molti quelli infatti che sottolineano una forma non perfetta. Elisa Isoardi guarda avanti senza dare spazio alle critiche anche perché una nuova stagione si sta aprendo. Archiviata la prova del cuoco, che tornerà sotto mutate e bucoliche spoglie nelle sapienti mani di Antonella Clerici (titolo provvisorio: La cucina del bosco), Elisa Isoardi è pronta per un nuovo programma. Continua dopo la foto Molto legata alla famiglia, Elisa Isoardi ... Leggi su caffeinamagazine

