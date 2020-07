Bartomeu: “Messi resta al Barca a vita, Setién è legato ai risultati” (Di martedì 7 luglio 2020) “Xavi è un grande giocatore, un grande allenatore e sicuramente un giorno sarà al Barça. Nel 2021 non sarò il presidente e Setién sarà il nostro allenatore. Xavi verrà un giorno a Barça, vuole venire e sicuramente farà molto bene”. Josep Maria Bartomeu ha chiuso così l’intervista a “El Món a RAC 1”, declinando al futuro un Barcellona senza lui, ma con ancora Setién, in attesa che Xavi finalmente torni a casa. Ma il Presidente blaugrana ha parlato di tutti gli argomenti caldi. La Var non è applicata bene “L’applicazione della Var non è usata correttamente. Ma non lo dico perché lo dico solo io. Tutto il mondo del calcio lo vede. Gli arbitri devono essere aiutati sempre di più. Sono totalmente a favore della Var. Perché spero che ... Leggi su ilnapolista

