Barbara D’Urso, “osservata” e criticata: accuse per quel dettaglio (Di martedì 7 luglio 2020) La bella ed amata conduttrice Barbara D’Urso condivide con i suoi fan e follower una nuova foto su Instagram: ma le critiche per lo scatto non mancano Barbara D’Urso (fonte foto: Instagram, @Barbaracarmelitadurso)Continua a tener compagnia ed allietare le giornata dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram, la splendida, famosa ed amata conduttrice dei programmi Mediaset di successo, Barbara D’Urso: sul social network su cui è regina, arriva una nuova foto che desta però alcune critiche da parte degli utenti. La splendida presentatrice, nota per raccogliere e maturare record su record e grandi successi dal punto di vista dello share televisivo, è infatti molto attiva anche sui social dove spesso posta scatti, video, riflessioni e momenti delle sue giornate quotidiane. Anche in questo caso, Barbara si mostra nello scatto che ... Leggi su chenews

liligirl__ : @seesawpinks Montanelli va contestualizzato lo dicono i boomer coglioni, 2001 c*gne bho non l’ho mai sentito sincer… - Lvga72 : @Dio Basta un canale tv di cantieri per i pensionati uomini e uno di Barbara D'Urso per le pensionate donne E il problema e risolto?? - seesawpinks : Les Italiens : respectez notre culture ?????? c'est la meilleure du monde Leur culture : mai na gioia ?? , é per la sci… - infoitcultura : Asia Argento in crisi economica: «Devo dire grazie a Barbara D’Urso, avevo pensato anche di vendere casa» - Mario02598975 : @LKaganovich2970 Ma va...si è fatta la pubblicità la mamma e si è garantita la pensione.. Inizierà con Barbara D'Ur… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia