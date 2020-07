VIDEO | Mes, De Luca: “Scandaloso non usare i fondi, ma no a riparto su spesa storica” (Di lunedì 6 luglio 2020) Nadia Cozzolino 06/07/2020 Articoli n.cozzolino@agenziadire.com Lo ha dichiarato il governatore campano Vincenzo De Luca a margine di un convegno di Industria Felix al centro direzionale di Napoli Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mes VIDEO | Mes, De Luca: "Scandaloso non usare i fondi, ma no a riparto su spesa storica" - DIRE.it Dire Regionali, Salvini: "Non do per persa neanche una partita. Il Mes? Un'eurofregatura"

Se a livello nazionale "la via maestra resta il voto", nonostante le ripetute aperture dell'ex-premier Silvio Berlusconi a maggioranze alternative, il leader della Lega Matteo Salvini guarda con fiduc ...

Mes, Salvini: «È una fregatura, Conte dorme»

«Se tutta Europa dice 'No, grazie' al Mes, evidentemente è perché si tratta di un'eurofregatura. Tutta Europa sta procedendo velocemente e con soldi propri, non si capisce perche' Conte dorma». Così i ...

