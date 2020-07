Torino, infortunio al piede destro per Vincenzo Millico (Di lunedì 6 luglio 2020) Come reso noto dal club sul proprio sito ufficiale, Vincenzo Millico ha riportato un infortunio al piede destro nell’allenamento odierno Durante la seduta pomeridiana allo Stadio Filadelfia l’attaccante del Torino, Vincenzo Millico, ha riportato un infortunio al piede destro che verrà valutato nella giornata di domani attraverso esami strumentali. Ecco il comunicato del club granata: «Allenamento pomeridiano per il Torino, con una sessione tecnico-tattica in vista della partita di campionato contro il Brescia, mercoledì sera, allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’attivazione muscolare, Moreno Longoha diretto esercitazioni a tema che si sono concluse con una partita a tempo e campo ridotto. Vincenzo Millicoha finito anzitempo l’odierna sessione di lavoro per un infortunio al piede destro che verrà valutato con accertamenti ... Leggi su calcionews24

