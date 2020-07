The Walking Dead 10 torna su Fox con il finto finale doppiato in italiano: l’episodio numero 16 andrà in onda? (Di lunedì 6 luglio 2020) Ma l'episodio numero 16 di The Walking Dead 10 andrà in onda oppure no? La risposta è ancora no. Nonostante Fox di Sky abbia annunciato il ritorno della serie AMC a partire da oggi, 6 luglio, bisogna chiarire che ad andare in onda saranno ben 4 episodi ovvero il 12 e il 13 e poi il 14 e il 15 lunedì prossimo, il 13 luglio. L'appuntamento è con gli ultimi episodi che a causa del Covid 19 sono andati in onda solo in lingua originale e con i sottotitoli perché impossibile passarli al doppiaggio. Per tutti coloro che non hanno apprezzato la messa in onda in lingua originale, tra oggi e lunedì sarà possibile recuperare i 4 episodi che hanno chiuso la stagione rimandando a tempi migliori il vero finale, il 16esimo episodio, che era ancora da concludere e, quindi, è slittato al prossimo autunno. A questo punto è inutile dire ... Leggi su optimagazine

Ma l'episodio numero 16 di The Walking Dead 10 andrà in onda oppure no? La risposta è ancora no. Nonostante Fox di Sky abbia annunciato il ritorno della serie AMC a partire da oggi, 6 luglio, bisogna

