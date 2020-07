Si Ribalta col Canotto Rischiando di Annegare, Bimbo di 6 Anni Salvato da un Labrador (Di lunedì 6 luglio 2020) L’animale appartenente al Soccorso Italiana Cani-Salvataggio ha soccorso il bambino che non sapeva nuotare a Riva dei Tarquini in provincia di Viterbo. Accade a Riva dei Tarquini in provincia di Viterbo, il bambino di 6 Anni non sapeva nuotare Rischiando quindi di morire. Il piccolo si sarebbe spinto troppo oltre a bordo di un Canotto quando si sarebbe Ribaltato finendo in acqua e non riuscendo a stare a galla. Risulta così decisivo l’intervento immediato da parte del SICS (Soccorso Italiana Cani-Salvataggio) che con l’aiuto provvidenziale da parte del Labrador “Panna” che è riuscito a trarlo in salvo. Assieme agli istruttori si è tuffato in mare andando a soccorrere il Bimbo in difficoltà, fortunatamente nessuna conseguenza oltre allo spavento che è stato affievolito dalle coccole fatte al cane dopo il soccorso. ... Leggi su youreduaction

Un bambino di sei anni ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno in mare a Riva dei Tarquini, in provincia di Viterbo. Il piccolo stava giocando sul canotto quando questo si è ribaltato, ...

Un bambino di sei anni ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno in mare a Riva dei Tarquini, in provincia di Viterbo. Il piccolo stava giocando sul canotto quando questo si è ribaltato,