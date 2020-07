Se il privilegio è in equilibrio precario (Di martedì 7 luglio 2020) L’Italia è un paese che coltiva grandi diseguaglianze interne. Ogni analisi ce lo ricorda e negli ultimi tempi di crisi in termini sempre più crudi. È impossibile tracciare una storia economica del nostro paese senza evidenziare da subito il carattere non omogeneo ma differenziato e conflittuale del suo percorso. A maggior ragione se la storia economica non viene separata ma intersecata con quella della politica, della cultura, delle istituzioni, della società. Allo stesso tempo – ci dice Ciocca – «sia … Continua L'articolo Se il privilegio è in equilibrio precario proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Se il privilegio è in equilibrio precario | il manifesto

Ennio Morricone: il cordoglio sui social della musica italiana

La musica italiana esprime il suo dolore sui social per il Maestro Ennio Morricone, scomparso stamani. "Il privilegio dell’artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai", Vasco Rossi. Second ...

Da Vasco a Giorgia l'omaggio della musica italiana a Ennio Morricone

Roma, 6 lug. (askanews) - La musica italiana rende omaggio a Ennio Morricone. "Il privilegio dell'artista morire sapendo che la sua arte non morir mai". E' il messaggio che Vasco Rossi affida ai socia ...

