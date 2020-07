Salvini su Bossi: “Gli sono vicino e non vedo l’ora di abbracciarlo” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Diciamo che la situazione non è drammatica. La sto seguendo e gli sono vicino. Conto che vinca anche questa battaglia e non vedo l’ora di abbracciarlo”. Queste le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini dal gazebo del Carroccio allestito al centro commerciale Portello di Milano circa le condizioni di Umberto Bossi, che da due giorni si trova ricoverato in un ospedale di Varese. Leggi su sportface

