Rabbia Muniain contro il Real Madrid: “È chiaro che le decisioni arbitrali vadano a favore di una sola squadra” (Di lunedì 6 luglio 2020) Iker Muniain non ci sta. L'attaccante dell'Atletico Bilbao si è sfogato duramente dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid. decisioni arbitrali molto contestate. Dal rigore in favore dei blancos, a quello non assegnato per un presunto pestone di Sergio Ramos nei confronti di Raul Garcia. Ecco perché prima il giocatore dei baschi e poi anche Piqué del Barcellona, si sono decisamente lamentati in merito alla Var.Rabbia Muniain: l'episodio"Avremmo meritato almeno un pareggio", ha detto Muniain ai microfoni di Movistar dopo la sconfitta casalinga per 1-0. "Il rigore dato al Real non c'era, poi il nostro su Raul Garcia che ha preso un pestone decisamente si. L'arbitro non è neanche andato a rivedere le immagini. Ormai abbiamo capito come stanno andando le cose in queste ultime giornate e verso quale squadra si direzionano queste decisioni ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia Muniain Rabbia Muniain contro il Real Madrid: “È chiaro che le decisioni arbitrali vadano a favore di una sola squadra” ItaSportPress