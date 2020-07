Queste immagini leak potrebbero aver svelato la nuova gamma di wearable Huawei (Di lunedì 6 luglio 2020) Un inedito leak condiviso in un post di Weibo riguardante Huawei mostra uno smartwatch e una smartband con nome in codice rispettivamente “Stia” e “FDS” L'articolo Queste immagini leak potrebbero aver svelato la nuova gamma di wearable Huawei proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Queste immagini

L'Eco di Bergamo

Liguria. La battaglia di Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, contro le multe seriali e a raffica utilizzate dagli enti allo scopo di “far cassa” prima che per la sicurezza stra ...Concerto di Morricone in piazza del Duomo il 17 dicembre del 2006 Concerto in occasione dei 90 anni della Banda della Polizia di Stato al Teatro alla Scala con Ennio Morricone il 27 ottobre 2018 Conse ...