Pokémon GO supera quota 3,6 miliardi di dollari di entrate in quattro anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Pokémon GO supera i 3,6 miliardi di dollari di incassi dal lancio, inoltre il nuovo spot per il Pokémon Go Fest 2020 è diretto da Rian Johnson. L'articolo Pokémon GO supera quota 3,6 miliardi di dollari di entrate in quattro anni proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

