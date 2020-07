Morricone, due Oscar e una stella sulla Walk of fame: oltre 500 colonne sonore nella sua straordinaria carriera (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana. Aveva 91 anni e la rottura del femore, già compromesso da una caduta avvenuta tre anni fa, gli è stata fatale. Il... Leggi su ilmattino

«Il lavoro del compositore contempla sempre un aspetto artigianale. Il ‘fare’ non è soltanto un verbo. Sono due note, due suoni: il ‘fa’ e il ‘re’. Ma queste non bastano ad un compositore per scrivere ...AGI - Il mondo della musica e quello del cinema piangono il più amato compositore di musiche per il cinema, Ennio Morricone. In settant'anni di carriera ha composto 500 colonne sonore, venduto 70 mili ...