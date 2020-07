Le canzoni in cui ha messo le mani Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Oltre alle colonne sonore negli anni Sessanta compose o arrangiò alcuni grandissimi successi pop, da “Se telefonando” a “Sapore di sale” Leggi su ilpost

Bhrh_mo : RT @thisvtown: #TBTakeMeHome quest’era è stata ICONICA: gli inside jokes, i video, le canzoni in generale... sono qualcosa di... beh, iconi… - moniff_ : RT @eliixshee: Chissà di quante altre canzoni che non conosco potrei innamorarmi. Ce ne saranno a migliaia che “stanno lì ferme” ma di cui… - matt_2994 : Sembrano me quando cerco le canzoni di cui non so il titolo su YouTube - OneDsupport_ : RT @thisvtown: #TBTakeMeHome quest’era è stata ICONICA: gli inside jokes, i video, le canzoni in generale... sono qualcosa di... beh, iconi… - thisvtown : #TBTakeMeHome quest’era è stata ICONICA: gli inside jokes, i video, le canzoni in generale... sono qualcosa di... b… -