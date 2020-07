Inno Milan, Emis Killa risponde a Boban: “Una caduta di stile? Faccia di mer**” (Di lunedì 6 luglio 2020) Botta e risposta tra Zvonimir Boban ed Emis Killa. Il motivo? L’Inno pre-gara. L’ex centrocampista e dirigente rossonero non ha gradito l’Inno ideato e intonato dal rapper catalogandolo come una “caduta di stile” da parte del club. “Una caduta di stile per il Milan? Boban me la su**, Faccia di mer**“, ha scritto Emis Killa sui social, precisando poche ore dopo il suo pensiero: “Per essere chiari, io il fascino dei calciatori non l’ho mai subito. Che tu sia pinco pallino o Cristiano Ronaldo, se mi rompi … gratuitamente sei nulla. Figuriamoci di voi invasati sui social. Buone cose a voi!. Ieri sera ero ciucco, quando bevo esagero sempre. Ciò nonostante riconfermo ogni cosa che ho scritto, buongiorno!“. Che me la suca sta Faccia di merda https://t.co/WnwKnl0a2g — Emis Killa (@RealEmisKilla) July 5, ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Killa contro #Boban: 'Il mio inno del #Milan una caduta di stile? Lui è una faccia di m...a' - sportface2016 : Inno #Milan | #EmisKilla risponde a #Boban: 'Mio inno una caduta di stile? Faccia di mer**' - Ryukashy : Non sono un particolare fan, ma a me l’inno del #Milan di @RealEmisKilla piace. Poi la risposta è stata volgare, ma… - cmdotcom : #Milan, #EmisKilla contro #Boban: 'Il mio inno una caduta di stile? Me la s..a sta faccia di m...a'… - Leseidimattinah : RT @Gazzetta_it: #Killa contro #Boban: 'Il mio inno del #Milan una caduta di stile? Lui è una faccia di m...a' -

Ultime Notizie dalla rete : Inno Milan Inno Milan, Emis Killa risponde a Boban: "Una caduta di stile? Faccia di mer**" Sportface.it Killa contro Boban: "Il mio inno del Milan una caduta di stile? Lui è una faccia di m...a"

Killa ieri sera è tornato a casa ubriaco, parole sue, e alla domanda di un fan su che cosa ne pensava del commento fatto da Boban sul suo inno ("Una caduta di stile per l’Ac Milan?"), il rapper è sbot ...

Emis Killa sbrocca: Boban faccia di m..., sei nulla. Il rapper fa infuriare i milanisti

E così un tente gli ha chiesto: "Cosa rispondi al Sig. Zvominir Boban che definì la tua canzone Rossoneri una caduta di stile per il MIlan?", con riferimento all'inno per il club scritto insieme a ...

Killa ieri sera è tornato a casa ubriaco, parole sue, e alla domanda di un fan su che cosa ne pensava del commento fatto da Boban sul suo inno ("Una caduta di stile per l’Ac Milan?"), il rapper è sbot ...E così un tente gli ha chiesto: "Cosa rispondi al Sig. Zvominir Boban che definì la tua canzone Rossoneri una caduta di stile per il MIlan?", con riferimento all'inno per il club scritto insieme a ...