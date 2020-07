"Il mio debutto da rapper anche se a papà Al Bano il rap non piace proprio" - (Di lunedì 6 luglio 2020) Paolo Giordano La 19enne ha scritto il testo del brano "Ego": "L'ispirazione è venuta durante il lockdown" Non fa manco una piega, lei risponde a tutto senza imbarazzo: «Sono abituata», spiega. Il suo non è Ego, come il titolo del suo primo brano rap appena uscito, ma il risultato di vivere sotto i riflettori sin dalla nascita. Jasmine Carrisi ha 19 anni e da sua mamma Loredana Lecciso ha preso la bellezza e la caparbietà ragionevole che non t'aspetti in chi si è appena diplomata al liceo di Lecce. Invece di suo padre Al Bano ha quella passionalità che non la fermi neanche volendo. Si capisce dalla scelta di debuttare come cantante pur essendo quella cosa che normalmente si definisce figlia d'arte ma che oggi sui social equivale a raccomandata, fannullona eccetera eccetera. Jasmine, sotto il video di Ego postato sui social si ... Leggi su ilgiornale

