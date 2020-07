“Cosa dico a Boban? Che me la s**a sta faccia di m***a”: volano insulti da parte di Emis Killa [FOTO e DETTAGLI] (Di lunedì 6 luglio 2020) Emis Killa all’attacco. Il noto cantante rapper ha insultato pesantemente l’ex dirigente del Milan Zvonimir Boban. Lo ha fatto su Twitter, rispondendo alla domanda di un utente circa le perplessità dell’ex rossonero sulla canzone “Rossoneri“, scritta proprio da Killa. “Cosa rispondo a Boban che definì la canzone Rossoneri una caduta di stile? Che me la s**a sta faccia di m***a”. Parole pesanti, forti, scritte in un momento non proprio di lucidità assoluta, come specificato dallo stesso cantante. “Ho aperto Twitter da ubriaco, non so cosa ne viene fuori”. La mattina dopo lo stesso cantante ha ammesso di aver esagerato, non tornando tuttavia indietro su quanto scritto e pensato e quindi non cancellando il tweet. In alto la FOTOSEQUENZA dei messaggi che Emis Killa ha affidato ai suoi profili social. Classifica ... Leggi su calcioweb.eu

