Coronavirus, scattano i controlli a Fiumicino: quattordici positivi (Di lunedì 6 luglio 2020) Sul volo proveniente da Dacca sono stati fatti 225 tamponi. Il 6,2 per cento dei passeggeri è stato messo in isolamento. Oggi è stata inaugurata l’unità di crisi anti-Covid Leggi su lastampa

«Domani ci saranno i risultati. Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza – assicurano dall’Unità di crisi Covid-19 – grazie anche all’intervento dei mediatori culturali, con particolare ...Un focolaio in Irpinia, un altro a Mondragone nelle ex palazzine Cirio e la positività dell’imprenditore cilentano tornato da New York portandosi dietro il Covid. Non uno ma ben tre casi che spingono ...