BTP Futura, al via oggi: ecco a chi conviene investire (Di lunedì 6 luglio 2020) BTP Futura parte oggi, 6 luglio 2020 data in cui i risparmiatori potranno iniziare a sottoscrivere il nuovo titolo. Si tratta di un titolo interamente dedicato a risanare l’economia italiana dopo la pandemia da Coronavirus e dopo le spese che lo Stato ha dovuto sostenere per l’emergenza sanitaria. BTP Futura, collocazione e cedole Il Btp Futura sarà emesso a 100 e durante i primi 4 anni la cedola spettante sarà del 1,15%. Per le cedole successive, invece, si stima un rendimento più alto e nello specifico: per gli anni dal quinto al settimo 1,30% per gli anni dall’ottavo al decimo 1,45% I tassi della cedola dal quinto al decimo anno, in ogni, caso, fermo restando che non scenderanno sotto tali soglie, potranno essere rialzati alla fine del collocamento ma solo se le condizioni del mercato lo consentiranno. A chi conviene investire nel BTP Futura? ... Leggi su notizieora

