Andrea Damante in discoteca per una serata, esplode la polemica e il locale viene chiuso (Di lunedì 6 luglio 2020) Da almeno due settimane in molte regioni d’Italia hanno riaperto le discoteche e così sono tornati a lavorare anche tanti dj, anche quelli nati negli studi di Uomini e Donne. Andrea Damante lo scorso sabato ha suonato al Gattopardo, un noto locale di Alba Adriatica. Fin qui nulla di strano, ma dopo che l’ex tronista ha pubblicato le foto della serata è scoppiata una grossa polemica e molti suoi follower hanno accusato la discoteca di non aver rispettato le norme anti covid. Stando a quanto riporta FanPage il questore di Teramo Enrico De Simone avrebbe deciso di chiudere Il Gattopardo per 5 giorni. Scelta presa perché al momento in cui è stato fatto un controllo, sarebbe stata riscontrata la presenza di oltre duemila persone. Pare infatti siano state violate le regole anti assembramento. Il locale riaprirà dal prossimo sabato 11 luglio. A ... Leggi su bitchyf

