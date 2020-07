Usa, sparatoria in un nightclub in South Carolina: due morti e 8 feriti (Di domenica 5 luglio 2020) Due morti e otto feriti. È il bilancio di un sabato notte di sangue a Greenville , in South Carolina. Le autorità erano nell’area del nightclub Lavish Lounge quando hanno sentito gli spari e sono immediatamente... Leggi su feedpress.me

