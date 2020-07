Inter-Bologna: Lautaro Martinez sbaglia un importante calcio di rigore (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Il 61′ avrebbe potuto rappresentare un punto di svolta fondamentale per Inter-Bologna, in favore dei nerazzurri, in quanto Lautaro Martinez aveva a disposizione un calcio di rigore per aumentare il già solido vantaggio di 1-0. L’attaccante argentino si è però fatto ipnotizzare dall’ottimo Lukasz Skorupski, bravo a percepire le intenzioni dell’avversario e vanificare l’impegno lodevole di Antonio Candreva, fautore del penalty stesso poi non trasformato. Periodo nero per il calciatore sudamericano, che le voci riguardo un suo passaggio del Barcellona lo stiano condizionando negativamente? Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Squadra al lavoro verso #InterBologna! Non ci si ferma mai ?? - passione_inter : LIVEBLOG - Inter-Bologna, i tifosi contro Lautaro: 'Non segna nemmeno con le mani. Ha la testa al Barça' -… - fanpage : #InterBologna, Lautaro sbaglia un rigore #5luglio -