In Francia c’è un problema con il razzismo della polizia (Di domenica 5 luglio 2020) Attivisti, ong e tribunali internazionali da tempo denunciano i misfatti delle forze dell’ordine. Ma finora il governo si rifiuta di intervenire, dimostrando che non solo tollera, ma tacitamente appoggia le violenze contro le minoranze. Leggi Leggi su internazionale

albealias : RT @MaurizioFuochi: @SOSMedItalia Bastava lasciarli dove erano, sapete quanti italiani si sono suicidato per colpa di questo governo incapa… - Gianmar26145917 : RT @Piergio00823670: @Gianmar26145917 @doluccia16 La Francia è lì a 10 metri Non dirmi che al di là del confine (O ...CHE SBADATO IL CONFIN… - Piergio00823670 : @Gianmar26145917 @doluccia16 La Francia è lì a 10 metri Non dirmi che al di là del confine (O ...CHE SBADATO IL CON… - MaurizioFuochi : @SOSMedItalia Ma la barca è Francese? Allora è parte del territorio Francese ovunque sia e ne deve rispondere la Fr… - MaurizioFuochi : @SOSMedItalia Bastava lasciarli dove erano, sapete quanti italiani si sono suicidato per colpa di questo governo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia c’è «Coronavirus, non c’è alcuna prova che l’ibuprofene peggiori Covid-19» Corriere della Sera