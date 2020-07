Huawei P40 Lite 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio (Di domenica 5 luglio 2020) Nelle scorse ore il team di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P40 Lite 5G. Scopriamo insieme le novità L'articolo Huawei P40 Lite 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

