Galera e espulsione. Matteo Salvini dà la caccia agli immigrati violenti (Di domenica 5 luglio 2020) Matteo Salvini fa il pugno duro contro gli immigrati che aggrediscono. Episodi di violenza sono all'ordine del giorno e gli ultimi sono avvenuti a Bronte e Milano. «A Bronte, provincia di Catania, un rifugiato minaccia l'assistente sociale e danneggia l'auto dei carabinieri. In pieno centro a Milano, invece, un ex cliente nigeriano ha aggredito a calci e pugni un'avvocata dell'Asgi, la nota associazione pro-immigrati da sempre contro i Decreti sicurezza. Contro ogni violenza senza se e senza ma: i delinquenti devono stare in Galera e - nel caso di immigrati- dopo la cella ci dev'essere l'espulsione». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su iltempo

