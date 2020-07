Archivio digitale delle intercettazioni, le novità (Di domenica 5 luglio 2020) intercettazioni, specifiche tecniche per l'inserimento Il Portale dei Servizi Telematici informa che il Ministero della Giustizia ha emanato il Provvedimento del Direttore Generale dei Servizi Informativi Automatizzati (in allegato) di adozione delle Specifiche Tecniche per l'inserimento, da parte del pubblico ministero, di verbali e registrazioni disposte nell'ambito del procedimento (art. 268, c.4, c.p.p.) nell'Archivio digitale Informatico di cui all'art. 269 comma 1 c.p.p. delle intercettazioni. Credenziali in forma criptata Si tratta di una normativa che è efficace dal 1° luglio, e che, all'art. 3, stabilisce le modalità di consultazione delle specifiche tecniche chiarendo che gli allegati al documento sono a circolazione limitata e la loro consultazione è consentita solo alle... Leggi su studiocataldi

