Adriana Volpe, “Ogni Mattina” flop, l’urlo in studio che darà la svolta (Di domenica 5 luglio 2020) Il programma di Adriana Volpe Ogni Mattina non sta avendo il seguito sperato. Gli ascolti sono bassi, ma un colpo ad effetto della conduttrice potrebbe ribaltare lo scenario Foto da Instagram: @AdrianaVolpereal“Ogni Mattina” sembra non convincere i telespettatori di Rai 1, forse il format ormai è un habitué. A varare quest’ipotesi sono i numeri, che si traducono in ascolti bassi e quindi meno incassi. Eppure la bella Adriana Volpe, insieme ad Alessio Viola, ci ha provato in tutti i modi. Il punto è che il pubblico da casa vorrebbe qualcosa di nuovo, mentre la proposta non è altro che la cronaca rosa e dunque il gossip, contornati da ricette e piatti cucinati in diretta, alternati da interviste faccia a faccia. Eppure, altri programmi su altre reti televisive che hanno fatto del gossip il loro perno, continuano ad avere successo ed un ... Leggi su chenews

