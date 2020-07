Zangrillo:” Nessuna seconda ondata. Secondo me il virus si ferma qua” (Di sabato 4 luglio 2020) Il primario di anestesia e terapia intensiva dell’ospedale Vita-Salute San Raffaele di Milano controbatte su chi crede che il coronavirus tornerà con la stessa carica di prima in autunno. La malattia, sottolinea “è uniformemente scomparsa nel contesto nazionale”. In un’intervista al “Corriere”, il medico riporterebbe una situazione del virus estremamente positiva. Secondo lui infatti, il … L'articolo Zangrillo:” Nessuna seconda ondata. Secondo me il virus si ferma qua” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

