Un predestinato delle due ruote: Luigi Ganna, il vincitore del primo Giro d’Italia (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug – Recandosi allo stadio di Varese, il comunale intitolato a Franco Ossola, si può notare una caratteristica particolare. Stiamo parlando della pista per il ciclismo, seppur in disuso, che di fatto rende lo stadio anche velodromo, intitolato a Luigi Ganna: il primo vincitore del Giro d’Italia. Un predestinato Nato a Induno Olona (Varese) il primo giorno di dicembre del 1883, Luigi Ganna – detto prima “El Luisin” e poi “El Luison” per la sua corporatura imponente – era figlio di braccianti. Si narra che ogni giorno percorresse un centinaio di chilometri in bicicletta dal proprio paese a Milano, e ritorno, per lavorare come manovale. Lavoro che lasciò presto nel 1905, a 22 anni, poiché i risultati tra i dilettanti nel mondo del ciclismo furono subito eccellenti. Anno che vide la prima edizione in assoluto del ... Leggi su ilprimatonazionale

