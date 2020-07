Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 13:10 (Di sabato 4 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovo dell’ascolto della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi studio c’è stata una maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia la polizia postale individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica si scambiavano materiale eseguite 5 perquisizioni in 15 regioni per detenzione diffusione in alcuni casi anche produzione di materiale pedopornografico sono stati sequestrati i file con immagini raccapriccianti di abusi su minori riprendi vere e proprie pratiche di sadismo dove le vittime erano anche neonati negli Stati Uniti in festa dell’Indipendenza il presidente Donald Trump a mano Rushmore South Dakota per la festa alla folla di 7500 persone non è stato richiesto di indossare la mascherina o rispettare il distanziamento sociale il presidente si è ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Sileri: “I nuovo focolai erano attesi, ognuno è una battaglia” Fanpage.it Umberto Bossi ricoverato a Varese, il trasporto in ambulanza: non sarebbe in gravi condizioni

Un nuovo ricovero per Umberto Bossi, il fondatore della Lega, portato in ambulanza nella serata di venerdì 3 luglio all'ospedale di Varese. Il Senatùr non sarebbe in gravi condizioni: 78 anni, è stato ...

Coronavirus Roma, ultime notizie Fiumicino, primo weekend di luglio con forte afflusso passeggeri

Dopo la pandemia, la speranza per il turismo: se la comunità bengalese di Roma è al centro della preoccupazione per la possibile diffusione dei contagi Covid, si apre con un consistente afflusso di pa ...

