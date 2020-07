Traffico Roma del 04-07-2020 ore 12:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane all’altezza di via Mariano Rampolla ci troviamo in prossimità del Bivio con via della Valle dei Fontanili inevitabili incolonnamenti incidente anche nella zona di Casal Boccone sulla via Nomentana subito dopo Viale Sora Lella ci sono cose a partire dal raccordo verso il centro è da via del Casale di San Basilio Verso il raccordo code per incidente anche al Pigneto sulla via Prenestina da piazzale Prenestino a via Alberto da Giussano in direzione della raccordo alle 14 possibili disagi per il Traffico nella zona adiacente il centro congressi la nuvola per un evento alla presenza del presidente del ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Porti, Sindacati: grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sulla autoproduzione

Roma-“L’emendamento che regola l’autoproduzione nei porti previsto nel Dl Rilancio è passato. Ringraziamo tutti i deputati che con grande senso di responsabilità lo hanno votato”. Così Filt Cgil, Fit ...

Il presidente Conte con la maglietta del Cinema America a Trastevere

Il presidente Conte a sorpresa alla 'prima' dell'arena del Cinema America a Trastevere Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha partecipato, a sorpresa alla serata inaugurale dell'arena del Cin ...

