Temptation Island: ecco chi sono i tentatori, alcuni già visti a Uomini e Donne (Di sabato 4 luglio 2020) alcuni tentatori della nuova edizione del programma sono già conosciuti perchè ex corteggiatori di Uomini e Donne. ecco chi sono Temptation Island: alcuni tentatori li conosciamo già Giovedì 2 luglio è andata in onda la prima puntata della settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Oltre alla curiosità nelle coppie protagoniste, i telespettatori e le telespettatrici avevano grande interesse nel scoprire le tentatrici e i tentatori. Infatti, il loro ruolo è molto importante nel villaggio. Ebbene, per quanto riguarda i tentatori, ai più non sarà sfuggita, ad esempio, la presenza di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche che molti volevano sul trono. Alessandro ha già colpito una delle fidanzate, Valeria. Lui è ancora single e ha avuto qualche flirt dopo una storia ... Leggi su kontrokultura

