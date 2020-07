Paratici: “Ci siamo giocati un titolo in una specie di precampionato” (Di sabato 4 luglio 2020) Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport prima del derby di Torino, tornando sulla Coppa Italia vinta dal Napoli. Questo è un calcio differente, eravamo in un periodo praticamente di precampionato dove ci siamo giocatori dei titoli. La condizione non era omogena per tutti i calciatori, perché soprattutto quando le squadre si chiudono non si ha la brillantezza per fare certe giocate. Un esempio è il gol di Dybala col Genoa, che dimostra una brillantezza differente rispetto a quella che tutti i calciatori, e non solo l’argentino, avevano nelle gare con Milan e Napoli. In finale abbiamo fatto un’ottima gara, poi bisogna considerare che ci sono anche gli avversari e che questo è un calcio un po’ diverso. Il dirigente della Juventus ha anche parlato del rinnovo di Gigi Buffon. Non ci ... Leggi su ilnapolista

