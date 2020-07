Napoli-Roma, tre azzurri fermi ai box: i convocati di Gattuso (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Seduta mattutina allo Stadio San Paolo per il Napoli. Gli azzurri preparano il match di domani contro la Roma al San Paolo per la 30esima giornata di Serie A (ore 21.45). Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazione tecnico tattico. Allan ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Llorente. I convocati: Meret, Karnezis, Idasiak, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. L'articolo Napoli-Roma, tre azzurri fermi ai box: i convocati di Gattuso proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

