Morto Alessandro Invernizzi: aveva 49 anni e combatteva da anni con un brutto male (Di sabato 4 luglio 2020) E’ Morto Alessandro Invernizzi: l’imprenditore aveva 49 anni e da temo combatteva con una brutta malattia. Era il patron delle Terme di Lurisia E’ Morto Alessandro Invernizzi, l’imprenditore milanese 49enne proprietario delle Terme di Lurisia. L’uomo combatteva da 10 con una leucemia e si è spento a Roccaforte Mondovì, nel cuneese la scorsa notte. Imprenditore ma non solo, l’uomo aveva fondato il movimento dei “Feliciani”, gli “estremisti della felicità” e raccontava sul suo blog il decorso della malattia e la sua lotta. Il suo fiore all’occhiello era però l’acqua di Laurisia e le Terme. Nel 1996, insieme al padre rilevò l’azienda e la rilanciò, fino ad attirare l’attenzione della multinazionale Coca Cola, grazie ai fatturati triplicati, a cui ... Leggi su bloglive

LaStampa : È morto Alessandro Invernizzi. La Granda piange l'artefice del miracolo della @LurisiaAcque. Era l’uomo che non si… - AlessandroAima1 : RT @StampaCuneo: E’ morto Alessandro Invernizzi, l’artefice del miracolo dell’acqua Lurisia - Alessandro_Oddo : RT @mante: Ora immagino che il primario della Terapia Intensiva del San Raffaele che ha spiegato settimane fa in TV con sicurezza che il vi… - pierbiagio1 : RT @LaStampa: È morto Alessandro Invernizzi. La Granda piange l'artefice del miracolo della @LurisiaAcque. Era l’uomo che non si arrendeva… - presanellarete : RT @StampaCuneo: E’ morto Alessandro Invernizzi, l’artefice del miracolo dell’acqua Lurisia -